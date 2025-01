Monsieur Paul-Henri Thibault (1933-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 24 décembre 2024, à l’âge de 91 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Thibault époux de feu dame Denise Bernier. Il était le fils de feu dame Marie-Louise Gagné et de feu monsieur Joseph Thibault. Il demeurait à L’Islet, autrefois à Saint-Eugène.

Il était le père de : Diane (feu Michel Doré), Nicole (Yves Marineau), feu Mario, Richard (Sylvie Caron), Sylvain, feu Jean-Claude et Johanne (Steven Caron); le grand-père de : Vanessa Rancourt Thibault (Vincent Langlois), Yann (Chloé Lizotte) et Kim Thibault; Stacy Marineau (Jeorge Bianchi), Anne-Marie et Gabrielle Thibault; Samuel (Marie-Pier Lecompte) et Keacy Caron (Simon Allard); l’arrière-grand-père de : Chloé, Asher, Noa et Caden Bianchi; Emma, feu Charlie et Jade Langlois; Shawn Thibault; Romie Allard.

Il était le frère de : feu Rose-Annette (feu François Thibault), feu Onésime (feu Thérèse Poitras) feu Wilbrod (feu Carmen Brie), feu Marcellin (feu Fernande Thibault), Carmelle (feu Vincent Guillot), feu Gérard (Yvonne Clavet) et Joachim.

De la famille Bernier: feu Roger (feu Monique Pelletier), feu Léonard, feu Lucien (feu Anita Thibault), Jeanne-D’Arc (feu Maurice Langlois), feu Jean-Paul, Laurent (Rachelle Dubé), feu Marcel (Desneiges Charland), Raymond (Jacqueline Thériault) et Pierre (Gaétane Bourgelas).

Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es).

De sincères remerciements sont adressés au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement et la qualité de leurs soins.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils99, 7e rueL’Isletsamedi à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le 11 janvier 2025 à 11h au

même endroit. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Eugène de L’Islet.

Pour renseignements ou messages de condoléances :

(418) 247-5733, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.