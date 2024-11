Monsieur Pierre Bélanger (1954-2024)

À Saint-Pamphile, le 16 novembre 2024, est décédé subitement à sa résidence, à l’âge de 70 ans, monsieur Pierre Bélanger, fils de feu dame Marguerite Paradis et de feu Polycarpe Bélanger.

Doté d’un bon sens de l’humour, bon vivant et généreux envers les siens, il était un fier travailleur dans l’industrie du bois. Pierre occupait ses loisirs à bricoler toutes sortes de projets.

Il était le frère et le beau-frère de : Monique (feu Gérald Bergeron), Brigitte (feu Fernand Ouellet), Gaétan (Lise Cadieux), Patricia (feu Michel Lemieux), feu Marcellin, Clément, Hélène (Jean-Claude Labbé) ainsi que Onil (Jeannine Castonguay).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es).

Sa famille remercie madame Jocelyne Brie pour sa présence et son amitié à l’égard de notre frère Pierre.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Pamphile, 44 Rue de l’Église A, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils(De la Durantaye & Fils)18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile, le samedi 30 novembre 2024 à compter de 12h. Un moment de recueillement aura lieu à 14h à la résidence funéraire. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial Bellevue de Saint-Pamphile.Pour renseignements ou messages de condoléances :(418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur :(418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca