Monsieur Pierre Blais (1957-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 2 décembre 2024, à l’âge de 67 ans, est décédé monsieur Pierre Blais, fils de feu monsieur Fernand Blais et de feu dame Annette Blais. Il demeurait à Saint-François-de-la-Ri- vière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand 1, 1re Rue Ouest,

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Qc) G0R 3A0

le samedi 14 décembre 2024 à compter de 9 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 11 h au salon funéraire. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Nicole (Gaston Garant), Micheline (Bernard Paré), feu Gaétan, feu Bruno (Gertrude Bouffard), France, Sylvie (Michel Caron), Rosaire (Chantal Chouinard), Bernardin et Angèle. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Enfant- Jésus, https://fondationenfantjesus.ca. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621,par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

