Monsieur Pierre Fortin (1955-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juin 2024 à l’âge de 68 ans et 11 mois, est décédé monsieur Pierre Fortin, époux de madame Bernadette Bernier. Fils de feu dame Pierrette Dubé et de feu monsieur Robert Fortin, il demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Dave et Mathieu.

Il était le frère et le beau-frère de : Marcel, Sylvie (Germain Bernier), Michel, Daniel (feu Andrée Fortin); de la famille Bernier : Angèle (feu Valère Picard), Daniel (Marjolaine Leblanc), Lise (Mario Bélanger), Mario, Suzanne (Henriot Beaudet), Conrad (Marie-Claude Miville Bernier), Francis, ainsi que Nancy Blanchet.

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces dont ses filleul(e)s : Julie Bernier, Chantal Bernier Picard, Lou-Anne Grenier, Béchir Anane et Wassim Anane, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier ainsi qu’aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny et de l’Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu’au Dre Jessica Fournier et Dr Vincent Barrette.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Salle des Loisirs) 295, rue Principale Saint-Cyrille-de-Lessard le samedi 20 juillet à compter de 9 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 20 juillet à 11 h 30 au même endroit. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial « à l’ombre du clocher ».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec