Monsieur Pierre Jacques 1956-2025

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 25 mars 2025, à l’âge de 68 ans, est décédé monsieur Pierre Jacques. Il était le fils de feu monsieur René Jacques et de feu dame Gemma Pelletier. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 18 avril 2025 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Renée (feu Paul-Henri Labrie), Jean-Yves (Gisèle Coulombe), sa nièce Sonia (Éric Fournier), ses neveux Alexandre (Johannie Côté), François (Marja Samson) et Guillaume, ses petits-neveux et petites-nièces, ainsi que ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier Dr Bilodeau et le personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny, ainsi que le personnel de La Maison d’Hélène pour les bons soins prodigués.

Veuillez compenser l’envoi de fleurs par un don à La Fondation de l’Hôpital de Montmagny, https://www.je- donneenligne.org/fondationhdm, ou à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

