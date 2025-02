Monsieur Pierre Nadeau (1951-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 30 décembre 2024, à l’âge de 73 ans, est décédé Monsieur Pierre (Pit) Nadeau, époux de madame Marie-Claire Laberge. Il était le fils de feu monsieur Camille Nadeau et de feu dame Aurélie Demers. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace et natif de Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2le dimanche 9 février 2025 à compter de 12 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny

Il laisse dans le deuil, son épouse Marie-Claire : ses enfants : Emmanuelle Nadeau (Jean-Michel Fortier), Manon Isabel (Marc Coulombe), Mario Isabel (Cathy Garon), ses petits-enfants : Thomas et Samuelle Dubé, leur père Jean-François Dubé, Thomas Fortier et Jacob Coulombe, son frère et ses sœurs : Lise (feu Lionel Bruneau), feu Martin (feu Ginette Aubé), Danièle (feu Roger Marceau), feu Michelle (Marcellin Bélanger (France Couillard), Diane (Gilles Frédette), ses neveux et nièces : Nadia Nadeau, Olivier Nadeau Marceau, Martin Nadeau Bélanger, Marc, Annie et Manon Bélanger, Émilie et Vincent Nadeau Benoît, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laberge : Louisette (Jacques Duchesneau), Germain (Pauline Isabel), Claude, Monique (feu Barry Hipp), Marcel, Clément (feu Diane Ouellet), Suzanne (Carol Pouliot), feu Danielle, Christiane (David Veige), feu Luc, Jacynthe (Paul-Émile Gamache), Lucie, Jude, Chantal (Alain Marois), ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s et collègues de travail.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny et celui de La Maison d’Hélène pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

