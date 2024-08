Monsieur Pierre Nicole (1941-2024)

Au CHSLD de Montmagny, le 22 juillet 2024, à l’âge de 82 ans, est décédé monsieur Pierre Nicole, époux de dame Pauline Gendron. Il était le fils de feu monsieur Léopold Nicole et de feu dame Noëlla Nicole. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à

l’église Saint-Thomas

140, rue St-Jean-Baptiste Est

Montmagny (Québec) G5V 1K6

le samedi 17 août 2024, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré à 11 h en l’église Saint-Thomas et l’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pauline, ses enfants : Nathalie, Frédéric (Caroline Collin), Marie-Pierre (Pascal Bélanger), Guillaume (Édith Bélanger), ses petits-enfants : Samuel (Ann-Marie Aubert) et Rose Cantin (Pier-Luc Morin),

Ariane (Olivier L’Hébreux) et Xavier Nicole (Joanie Lamontagne), Ève et Adix Lachance, ses arrière-petits-enfants : Emma et Florence Cantin, ses frères et sœurs : Jean-Marie (Huguette Gourde), Cécile (Joseph Gendron), feu Jacques (Monique Boulet), Sœur Louise C.N.D., Rachelle (Raymond Blais), Bernard (feu Marguerite Robin), Françoise (George Ménard), Gilbert (Claire Jodoin), Jacinthe (Constant Rosa),ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gendron,ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, www.parkinsonquebec.ca ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm Des formulaires seront disponibles à l’église.

La direction des funérailles a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca