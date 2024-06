Monsieur Raoul Lemieux (1932-2024)

À son domicile, le 13 juin 2024 à l’âge de 92 ans, est décédé subitement monsieur Raoul Lemieux, époux de madame Thérèse Fiset. Fils de feu dame Amarilda Fournier et de feu monsieur Wilfrid Lemieux, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Il était le père de : Danielle (Gaétan Cloutier), feu Odette, Julie (Alain Gaudreau), Simon (Brigitte Bélanger), Johanne et Sandra (Éric Baillargeon).

Il laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Éric (Carol-Anne Landry) et Caroline Cloutier; Esther (Anthony Royer) et François Gaudreau (Corinne Pelletier); Jean-François Boutin; Jessica et Noémie Goddard (Alex Benoit); ses arrière-petits-enfants : Thomas et Henri Cloutier.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Paul-Henri (feu Cécile Guimont), feu Roland (feu Fernande Blanchet), feu Roger (feu Cécile Caouette), feu Lucien (feu Gervaise Joncas), feu Émile (feu Cécile Bernier – feu Liette Forest), feu Jean-Louis (feu Louise Bernatchez), feu Jeanne-Aimée (feu Auguste St-Pierre) et feu Mgr Augustin; de la famille Fiset : feu Maurice (Marie-Anne Coulombe), feu Raymond (Aline Brie), Roland (Louise Boulet) et Gertrude (feu André Proulx).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1, place de l’Église, Cap-Saint-Ignace (Québec), GOR 1H0.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, route du Souvenie, Cap-Saint-Ignace, le vendredi 28 juin à compter de 11 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 28 juin 2024 à 15 h en l’église de Cap-Saint-Ignace; suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec