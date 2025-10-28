Monsieur Raymond Gaudreau 1935 - 2025

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 13 octobre 2025, à l’âge de 90 ans et 5 mois, est décédé monsieur Raymond Gaudreau, époux de feu dame Charlotte Lemieux. Il était le fils de feu monsieur Ernest Gaudreau et de feu dame Eva Boulanger. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et amis à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2, le samedi 1er novembre 2025, jour des funérailles, à compter de 12 h 30. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Mathieu de Montmagny, suivi de l’inhumation au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Hélène (Jean Simard), France, Louis (Ena Holtermann), Charles (Diane Lévesque), Marc (Chantal Minville), ses petits-enfants : Frédéric, Catherine, Lydia, Thomas et Natalie, ainsi que leurs conjoints(es), son arrière-petit-fils : Édouard, ses frères et soeurs : Sr Gemma, Léon (feu Gilberte Fournier), Clément (Adrienne Aubé), Cécile (feu Marc Millet), Annette, Denise, Madeleine (feu Lorrain Gagnon), Jean-Paul (Lise Collin), Michel (Monique Bourget). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre son frère et sa sœur : Armand (feu Édith Simoneau), Thérèse (feu Albert Turbide), ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Lemieux : Jean-Eudes (feu Monique Théberge), Bertrand (Gisèle Plamondon, Nicole Duchesne), Gaston (Micheline Corriveau), Jacques (feu Lise Caron), Juliette (Louis Roy).

Des remerciements sont adressés au personnel du 4e étage du C.L.S.C. de Montmagny ainsiq u’à la Dre Annie Mercier.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/) et/ou à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2.

