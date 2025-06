Monsieur Raymond Landry 1932-2025 Madame Françoise Thibault 1943-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 19 mai 2025, à l’âge de 92 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raymond Landry, époux de madame FrançoiseThibault. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il était le fils de feu dame Éliane Guimont et de feu monsieur Xavier Landry.

À l’Hôpital de Montmagny, le 31 mai 2025, à l’âge de 81 ans et 11 mois, madame Françoise Thibault est allée rejoindre son époux monsieur Raymond Landry. Originaire de Saint-Eugène de L’Islet, elle était la fille de feu dame Cécile Morneau et de feu monsieur Wilfrid Thibault.

Unis depuis de nombreuses années, ils résidaient et ont vécus sur la ferme ancestrale à Cap-Saint-Ignace.

Ils laissent dans le deuil leurs fils : Jocelyn (JoAnne Dougall) et Jérôme (Émilie Fortin); leurs petits-enfants : Xavier, Félix et Alexie Landry; Marie-Pier, Frédérique et Maxime Landry.

De la famille Landry, ils étaient le frère et la belle-soeur de : feu Simone (feu Aurèle Dubé), feu Amédée (feu Simone Girouard), feu Fernand (Michèle Thériault), feu Jeannine (feu Ernest Pelletier), feu Raynald (Monique Pelletier), feu Laurette (feu Léo Boulet), Huguette (feu Albert Ouellet), Réjeanne et feu André (Marie-Jeanne Fiset); de la famille Thibault, la soeur et le beau-frère : feu Thérèse (Cyrille Bernier), feu Gérard (Jeannette Guimond - feu Romain St-Hilaire) et feu André (Louise Marier).

Sont aussi affectés par leur départ, leurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

« De chaleureux remerciements et sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont soutenu nos parents, qui nous soutiennent et qui rendront hommage à leur vie de quelque façon que ce soit. »

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la maison funéraire De la Durantaye & Fils560, route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace le vendredi 6 juin 2025 à compter de 11h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 6 juin 2025 à 14h30 en l’église de Cap-Saint-Ignace. Leurs cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.