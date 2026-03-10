Monsieur Raymond Noël 1949-2026

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 14 février 2026, est décédé à l’âge de 77 ans monsieur Raymond Noël. Il était l’époux de madame Sylvie Picard et le fils de feu dame Adrienne Morin et de feu monsieur Octave Noël. Originaire de Ste-Euphémie, il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger, 31, av. de la fabrique, Montmagny le vendredi 13 mars 2026 de 19h à 21h et le samedi 14 mars 2026, de 12h à 15h, suivi d’un moment de recueillement à 15h. L’inhumation aura lieu au printemps 2026 au Cimetière de Montmagny.

Il rejoint sa fille Amélie et laisse dans le deuil son épouse : Sylvie Picard sa fille : Marie-Christine ; ses frères et sœurs de la famille Noël : feu Marc-André (Jeanne Dion), Antonin (Gisèle Royer), Marcel (Mariette Grothé), Roland (Louise Dubuc), Rolande, Solange (Rénald Boutin), Ghislaine (Jean-Marie Therrien), Jocelyne, Rémi (Brigitte Godbout), Denis (Marielle Godbout), Sylvie (Christian Fillion), Michel (Lorraine Boucher) et Sylvain (Martine Huard) sa belle-mère : dame Rita Boulet (feu Claude Picard); son beau-frère : feu Pierre Picard ; ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces et de nombreux amis.

La famille désire remercier sincèrement son médecin, la docteure Michelle Boulanger et son infirmière Nancy Guillemette afin d’avoir rendu possible les soins à domicile. Des remerciements sont aussi adressés à l’équipe de la Maison d’Hélène pour le support durant son séjour. Si vous le désirez, vous pouvez faire un don à la Maison d’Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/.

