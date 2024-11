Monsieur Raynald Gagné (1938-2024)

À La Maison d’Hélène, le 8 novembre 2024 à l’âge de 86 ans est décédé monsieur Raynald Gagné, époux de feu madame Louisette Leclerc. Originaire de Saint-Eugène, il était le fils de feu dame Marie-Aimée Cloutier et de feu monsieur Gérard Gagné. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Gilles (feu Micheline Deschênes - Simone Bernier), feu Lise (Jacques Kirouac), Jacques (Lise Marois), Denis et Pierre (Céline Thibault); de la famille Leclerc : Lucille (feu Georges-Henri Caron), Philippe (feu Micheline Cloutier), Marcelle (feu Jean-Claude Bernier), Simone, Jean-Robert (Réjeanne Marier) et feu Laurent (Aline Caron) ainsi que Michelle Guimont et feu Denis Hébert.

Sont aussi affectés par son départ, ses filleuls(es), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis rencontrés sur la route de sa vie.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel et aux résidents des Habitations Au fil du Fleuve pour leur soutien, particulièrement à madame Simone Bernier pour sa présence bienveillante. Merci également à l’ensemble du personnel de La Maison d’Hélène pour leur dévouement et les excellents soins apportés.

Merci de compenser l’envoi de fleurs par un don à la Maison d’Hélène, 350 Avenue St David, Montmagny, QC G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 23 novembre 2024 à 11h à l’église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 9h. Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Eugène de L’Islet après la cérémonie.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire De la Durantaye et Fils 560, du Souvenir Cap-St-Ignace.

Pour renseignements ou messages de condoléances :(418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.