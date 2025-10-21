Monsieur Réginald Caron 1952-2025

À l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 4 octobre 2025 à l’âge de 72 ans, est décédé monsieur Réginald Caron, demeurant à Québec. Il laisse dans le deuil, son fils Sébastien e la mère de celui-ci, Denise McManiman. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, il était le fils de feu dame Marie-Paule Robichaud et de feu monsieur Benoit Caron ; le frère et le beau-frère de feu Pierre-Yves (Lorraine Pelletier), feu Jean-Eudes (Rollande Castonguay), Martin (Maude Dessureault), Mireille (Michel Fervac-Larose), Louis-Marie (Suzie Vézina), feu Bertrand, Marie (Raymond Talbot), feu Esther et Claudine (Marc Lapointe).

Sont aussi affectés par son départ, sa bonne amie Solange, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire, le samedi 25 octobre 2025 de 12 h 30 à 15h.

Un recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 25 octobre 2025 à compter de 15h au même endroit, soit à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, chemin du Roy Ouest à Saint-Jean-Port-Joli.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.