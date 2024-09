Monsieur Régis Nadeau (1964-2024)

À son domicile, le 5 septembre 2024 à l’âge de 60 ans, est décédé entouré de l’amour de ses proches, Régis Nadeau, époux de Manon Vaillancourt. Fils de feu dame Jeannine Michaud et de feu monsieur Noël Nadeau, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de l’Islet.

Outre son épouse Manon, il laisse dans le deuil ses enfants: Dominic (Patricia Gouin), Caroline (Alexis Lavenu), Stéphanie (Patrick Badeau), Claudia, ses petits-enfants adorés: Evan, Aria et Éllie. Ses frères et soeurs : Dorian (Julie Fecteau), Lyne (Denis Morneau), Johanne (Gilles Vaillancourt). De la famille Vaillancourt, il laisse dans le deuil ses beaux-parents : Bertrand Vaillancourt et Lucie Pelletier, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Rosanne, Chantal (Raymond St-Amant) et Éric (Cathy Blanchet). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel de la COOP de services à domicile et tout particulièrement à Suzie, Marie-Claude et Isabelle pour leur accompagnement. Merci également à Nathalie, Véronique et l’équipe soignante des services de soins à domiciles du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et leur soutien précieux.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Parkinson 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, (Québec) G1M 3H6.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile, le dimanche 15 septembre 2024 de 11 h à 14 h 30. Une cérémonie suivra à 14 h 30 à la résidence funéraire suivie de la déposition des cendres au columbarium du cimetière paroissial du Parc de Saint-Pamphile.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 356-3822, sans frais : 1 888-430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.