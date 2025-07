Monsieur Réjean Bouchard 1953-2025

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 24 juin 2025, à l’âge de 72 ans est décédé monsieur Réjean Bouchard, conjoint de madame Chantal Bélanger. Il demeurait à Montmagny. Natif de Saint-Onésime, il était le fils de feu dame Sémida Lizotte et de feu monsieur Aldéric Bouchard.

Il était le frère et le beau-frère de: Roland (feu France Gagné), Lucien (France Lemieux), Donat (Odette Fournier), feu Rosaire (Agathe Bélanger), Denise (feu Gérard Gagné), Jacques (Rosalie Deschênes), feu Michel, Jean-Yves (Martine Leclerc), Diane (Alain Tessier), Daniel, Sylvain (Hélène Arbour), Marcel (Micheline Michaud), Céline (Robert Tremblay) et Jean-Claude (Marie-Hélène Ouellet). Outre les membres de la famille Bouchard et sa conjointe, il laisse dans le deuil, le fils de celle-ci,Samuel B. Bélanger (Fanny Chrétien Pelletier); les petits-enfants : Xavier Fortin, Maze et Damien Bélanger; la mère de Chantal, Eveline Lizotte; de la famille Bélanger : feu Violette, Luce, France (Alain Fournier), Carole, Langis et Danielle (Jocelyn Fortin); leur père feu René Bélanger. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis (es).

De chaleureux remerciements sont adressés à la merveilleuse équipe de la Maison d’Hélène,pour leur accompagnement, leur soutien, la qualité de leur approche et de leurs soins. Sincère merci également aux équipes des paramédics qui sont intervenues au fil du temps auprès de Réjean, pour leur gentillesse et leur humanité.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la maison funéraire De la Durantaye & Fils560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignacele vendredi 11 juillet à compter de 12h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le vendredi 11 juillet 2025 à 14h à la résidence funéraire, suivie de l’inhumation au cimetière de la Montagne à La Pocatière.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages dec ondoléances :418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

