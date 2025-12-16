Monsieur Réjean Gagné (1947-2025)

C’est dans le confort de son foyer, entouré de tout l’amour et les bons soins de sa conjointe qu’est décédé monsieur Réjean Gagné, le 6 décembre 2025 à l’âge de 78 ans. Il était l’époux de madame Cécile Pelletier et le fils de feu monsieur Roméo Gagné et feu madame Gabrielle Robin. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand au 115, rue Saint-Louis à Montmagny.

Le dimanche 21 décembre 2025 à compter de 10h30. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 14h00 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants :Caroline, Julie (Michel Fortin), ses petits-enfants : Anthony, Léa, Mélyane et Félix, Frédérique, Victor et Gabrielle, ses frères et sœurs : Fleur-Ange (feu René Gagnon), feu Carmelle (Gilles Dallaire), feu André-Louis (feu Pierrette Robin), feu Denise (feu Ernest Catellier), Louisette (feu Benoit Blais), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier : Gaétan (France Audet), Claire (Robert Noël de Tilly), Pierre, Yves (Michelle Kuhn), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier les infirmières des soins à domicile du CLSC de Montmagny et le Dr Renaud Asselin pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/). Des formulaires seront disponibles au salon.