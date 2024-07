Monsieur René Chouinard (1957-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 19 juin 2024, à l’âge de 67 ans, est décédé René Chouinard, époux de Odile Robichaud. Fils de feu dame Rosa Pelletier et de feu monsieur Alphonse Chouinard, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Outre son épouse Odile, il laisse dans le deuil ses enfants : Mikaël, Lionel (Maude Ouellet) et Patrice (Cindy Miville); ses petits-enfants : Aveline, Loïc, Julien, Cédric et Daphnée.

Il était le frère et le beau-frère de : Marcel (Lucie Deschênes – feu Jocelyne Deschênes), Jean-Marie (Primitiva Redito), feu Gilles (feu Ginette Jean), Lucie (feu Marc Caron), Aline et Alain Chouinard (France Bernier); de la famille de feu dame Françoise Caron et de feu monsieur Guy Robichaud : Lucie (feu Jean-Claude Ouellet), Bernard, Gérard-Raymond (Lyse De Champlain), Richard, Denise et Claude Robichaud (Renée Morin).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’à celui de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour leurs attentions, leur dévouement, les soins prodigués et leur soutien.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ et à la Fondation de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils

4, ch. du Roy Ouest

Saint-Jean-Port-Joli

le vendredi 5 juillet de 19 h à 21 h, le samedi 6 juillet à compter de 9 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 6 juillet à 11 h à la résidence funéraire, suivie de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial « sous les étoiles ».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec