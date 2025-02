Monsieur René Goupil (1942-2025)

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le 8 janvier 2025, à l’âge de 82 ans, est décédé monsieur René Goupil, époux de madame Josette Marois. Il était le fils de feu monsieur Robert Goupil et de feu dame Yolande Aubé. Il demeurait à La Durantaye et natif de Saint-Vallier-de-Belle- chasse. La famille accueillera parents et ami(e)s au

Centre multifonctionnel de La Durantaye (église)2, rue Furois La Durantaye (Québec) G0R 1W0le samedi 8 février 2025, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église de La Durantaye. L’inhumation aura lieu ultérieurement au

cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Il laisse dans le deuil, son épouse Josette, ses enfants : François (Jocelyne Bourque), Pascal (Amélie Bédard), Isabelle (Michel Daoust), Olivier (Cinthia Dorais-Laverdure), ses petits-enfants : Jonathan et Éloïse Goupil, Thalie et Charles Goupil, Gabriel, Léa et Émilie Daoust, ses frères et sœurs : Guy (Andrée Hudon), Jacqueline (Jean-Yves Nobert),Monique (Michel Fournier), Céline (feu Raymond Marceau), André (Hélène Laberge), feu Jacques (Nicole Hinz), Hélène (Claude Deschênes), Ginette (Réal Deschênes), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marois : Michel (feu Céline Bégin), feu Marielle (Serge Poulin), Christiane, Claire (Michel Ouellet), Paul (Suzanne Proulx), Sylvie, Jude (Lucie Houle), Dominique (Patrice Gagnon), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club de l’âge d’or de La Durantaye. La direction des funérailles a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

