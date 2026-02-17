Monsieur René Guillemette 1957-2026

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 7 février 2026, à l’âge de 68 ans et 7 mois, est décédé monsieur René Guillemette, époux de madame Guylaine Labrecque. Il était le fils de feu dame Blanche Blouin et de feu monsieur Antonin Guillemette. Il demeurait à Berthier-sur-Mer.

Selon ses volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à La Maison funéraire Laurent Normand pour crémation.

Outre son épouse Guylaine, il laisse dans le deuil, ses enfants : Marie-Christine (Olivier Coulombe) et Olivier (Andréanne Audet), ses petits-fils : Thomas et Léo, ses beaux-frères et belles-sœurs : Yvon (Johanne Gamache), Denis (Johanne Côté), Odette (Patrick Bolduc), Nicole (André Guillemette), Lise (Clément Dufour), Simon (Nicole Paré), Johanne (Richard Brulotte). Sont également affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que ses ami(e)s et collègues de travail.

La famille tient à remercier le personnel de la Maison d’Hélène pour les bons soins prodigués, ainsi que le personnel du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny, tout spécialement Dre Michelle Boulanger et Marie-Claude Clavet, infirmière, pour leur dévouement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Maison d’Hélène (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

