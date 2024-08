Monsieur René Joncas (Le Tchoune) (1950-2024)

À son domicile, le 3 août 2024 à l’âge de 74 ans est décédé monsieur René Joncas, époux de madame Lise Bernier. Fils de feu dame Rose-Emma Gagnon et de feu monsieur Lucien Joncas, il demeurait à Tourville, comté de L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Francis (Isabelle Thibault), Valérie (Dany Lizotte), Nathalie (David Vaillancourt), David (Jenny Joncas); ses petits-enfants : Kimberley (Jérôme Vincent), Wendy (Marc-Antoine Vallée), Derek et Emma-Rose; son arrière-petit-fils Mathéo.

Il était le frère et le beau-frère de : Noëlla (Léandre St-Pierre), feu Noël (Pauline Morin), Rose-Aimée, Julienne, Marie (feu Yvon Duval), Micheline (feu Gaétan Pelletier), Lise (feu Serge Desgagnés), feu Mariette, Marcelle et Marlène; de la famille Bernier : Gisèle et Alphonse. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8 www.coeuretavc.ca

Une célébration en sa mémoire a eu lieu le samedi 10 août 2024 à 11 h au gymnase de l’école de Tourville.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire C. Lavoie et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec