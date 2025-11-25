Monsieur René Lavoie 1946 - 2025

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le lendemain de son anniversaire le 23 octobre 2025 à l’âge de 79 ans, est décédé monsieur René Lavoie, époux de madame Suzanne Lavoie. Fils de feu dame Fernande Chouinardet de feu monsieur Paul Lavoie, il demeurait à Sainte-Perpétue de L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants : Dominic (Julie Caron) et Mélanie (Robert Audette) ; ses petits-enfants : Marc-Hugo, Rose-Marie, Frédérique et Nicolas. Il était le frère et le beau-frère de : André (Danielle St-Pierre), Anne, feu Marcel (Lucette Chouinard), Lynn (Martin Chantigny), Lucie (Robert Leclerc) ; de la famille de son épouse : Monique (Luc Lauzier), Francine (Michel Tousignant), Alyne (Roger Ruppanner), Normand (Claudette Carrier), Jean-Yves, feu Denis, feu Richard. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.De sincères remerciements sont adressés aux Dre Amélie Blanchette et Dre Annie Mercier pour leurs bons soins ainsi que leur accompagnement exceptionnel.

Un merci spécial au personnel soignant du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’à l’équipe de La Maison d’Hélène pour leur soutien et leurs soins personnalisés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny www.fondationhoteldieumontmagny.com ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org.

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial Sacristie de l’église Sainte-Perpétue de L’Islet le samedi 29 novembre 2025 à compter de 11h. Une célébration commémorative suivra à 14h au même endroit. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.

La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils)

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 356-3822,sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230,courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

