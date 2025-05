Monsieur René Morin 1943 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 3 avril 2025, à l’âge de 81 ans et 7 mois, est décédé monsieur René Morin, époux de feu dame Anita Paradis. Il était le fils de feu monsieur Gabriel Morin et de feu dame Judith Morin. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 24 mai 2025 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 12 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au Columbarium Laurent Normand.

Il laisse dans le deuil, son fils Jérôme (Julie Bouffard), ses petits-enfants : Christopher et Ève Morin et Alysson Bouffard, ses frères et sœurs : feu Madeleine, feu Marcel (Lorraine Lavoie), feu Yvon (Solange Mercier), Denise (feu Gilles Jacques), Rolande (Réjean Fiset), Claude (Paul Lagacé), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis : Jacques (Andrée Bouffard), Yvette (feu Albert Nicole), Thérèse (feu Jean-Claude Gagnon), Ernest (feu Francine Dionne), Rita (Conrad Ouellet), Paul-Émile (feu Ghyslaine Langlois), Simone (Robert Talbot), Denise (Richard Nicole), Jean, Lise (Jocelyn Isabel), Chantal Picard (Serge Thibault), sa filleule Dany Nicole (Rémy Gagnon), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier Dr Alexandre Ouellet et les infirmiers et infirmières de l’Hôpital de Montmagny; Marwa, Joëlle, Leila, Nicolas, Éric, Jean, Mélanie, Samantha, Eddy, Isaëlle, Geneviève et Audrey Bouffard pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. Des formulaires seront disponibles au salon.

