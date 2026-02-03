Monsieur Richard Côté 1962-2026

Le 14 janvier 2026, à l’âge de 63 ans, est décédé subitement monsieur Richard Côté, conjoint de madame Noëlla Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Réal Côté et de feu dame Louisette Bernard. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et était natif de Saint-Vallier de Bellechasse.

La famille accueillera parents et ami(e)s à L’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud534, Chemin Saint-François Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0, le samedi 7 février 2026 à compter de 9 h. Une célébration de la Parole aura lieu par la suite à 11 h en l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Outre sa conjointe Noëlla, il laisse dans le deuil, ses enfants : Meggy (Mathieu Audet), Mathieu (Karenne Bédard), la mère de ses enfants Angèle Blais, ses petits-fils : Romain et Léonard, ses sœurs et son frère : Johanne (Pierre Têtu), Ginette (Alain Laliberté), Michel, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : Laban (Nicole Blais), Patrick (Micheline Blais), Daniel, Liliane (Jean-Marie Couillard), Gaston (Martine Savard), Céline (Michel Blais), Mario (Caroline Gaudreau), Jeannot (Julie Morissette), Dominic (Mélanie Talbot), Nicolas (Mélanie Blanchette), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada (www.coeuretavc.ca). Des formulaires seront disponibles à l’église.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.,115, rue Saint-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.