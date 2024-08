Monsieur Richard Legros (1952-2024)

Au centre d’hébergement de Montmagny (Foyer d’Youville), le 1er août 2024 à l’âge de 72 ans est décédé monsieur Richard Legros, époux de madame Sylvie Gamache. Fils de feu dame Jeannette Caron et de feu monsieur Robert Legros, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Mathieu (Karina Mirande) et Cynthia Legros; son petit-fils Noah (son père Zakaria Jarine). Il était le frère et le beau-frère de : Marcel, Lisette, Diane, Conrad (Lauréanne St-Pierre), Claire (Jacques Bois) et Christiane (Jean Gagné); de la famille Gamache : Ghislaine, Christiane (Marcellin Frégeau), Jocelyn (Marie Chénard) et feu Line, ainsi que Mario Trudeau. Sont aussi a affectés par son départ ses oncles et ses tantes, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement de Montmagny ainsi qu’à celui du département de psychiatrie de l’Hôpital de Montmagny pour leur précieux accompagnement, leurs attentions et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d’Espoir, pour les CLSC et Centres d’Hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0 ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, chemin du Roy Ouest, Saint-Jean-Port-Joli le samedi 31 août à compter de 9 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 31 août 2024 à 11 h 30 à la résidence funéraire.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca

