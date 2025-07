Monsieur Robert Pelletier 1947 - 2025

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 mai 2025 à l’âge de 77 ans est décédé monsieur Robert Pelletier, époux de madame Francine Millaire. Sergent retraité des Forces Armées Canadiennes, il demeurait maintenant à Saint-Paul-de-Montminy. Originaire de L’Islet, il était le fils de feu dame Esther Morin et de feu monsieur Louis-Nazaire Pelletier.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Marie-Josée (Pierre Collette), Chantal (Gary Arnold) et Isabelle; ses petits-enfants : Amanda, Jake, Kaleb et Preston; Devlin, Carina, Dawson, Colton, Catlina et Désirée; leur conjoint(e), ses arrière-petits-fils : Kennan et Finnegan; ses frères et ses belles-soeurs : Pierre-Émile (Diane Boucher), feu Henri et Jean (Gemma Mignault); de la famille de son épouse : Suzanne (Gilles), Claudette (Robert) et Claudine. Sont aussi affectés par son départ, ses filleul(e)s, ses neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents, la famille militaire et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis, pour la qualité de leurs soins, leur soutien et leurs attentions.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, http://www.cancer.-ca/fr-ca, ou à Diabète Québec, 300-8550, boul. Pie-IX, Montréal (Québec), H1Z 4G2.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 61, chemin des Pionniers Est à L’Islet le vendredi 4 juillet à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le vendredi 4 juillet 2025 à 11h30 à la résidence funéraire.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.