Monsieur Roch Richard 1931-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 25 décembre 2025, à l’âge de 94 ans, est décédé monsieur Roch Richard, époux de feu madame Yolande Deschamps. Il était le fils de feu monsieur Armand Richard et de feu dame Rose-Anna Lee. Il demeurait à Montmagny et natif de Cap-Saint-Ignace. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le jeudi 15 janvier 2026, jour des funérailles, à compter de 9 h.

Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Pierre (Jocelyne Poirier), Daniel (Johanne Dubé), Line, ses petits-enfants : Daly Richard, Sébastien Richard (Catherine Lemieux), Cédric Richard (Marilyne Lanoix), Jessica Richard (Anthony Roy) et leur mère Pauline Minville, Isabelle Fournier (Joel Pelletier), Jean-François Fournier et leur père Normand Fournier, ses arrière-petits-enfants : Evelyne Richard, Léa, Anaève et Émile Richard, Jenny Roy, Alexane et Isalie Pelletier, Hubert, Allie et Victor Fournier et leur mère Andrée-Anne Caron.De la famille Richard : feu Roger (feu Monique Deschamps), feu Robert (feu Noëlla Laflamme), feu Ronald (feu Gervaise Bouffard). De la famille Deschamps : feu Jean-Claude (feu Jeannine Jalbert, feu Florida Plourde), feu Lionel (feu Diana Giasson), feu Thérèse (feu André Cloutier), feu Madeleine (feu Rolland Marois), feu Jeannine (feu Joseph-Émile Gaudreau), feu Monique (feu Roger Richard), feu André (Noëlla Royer), feu Rosaire (feu Huguette Royer), feu Élizabeth (feu Gilles Casault), Jean-Yves (Micheline Royer), Jean-Louis (Julienne Fortin), Jean-Luc (Hélène Aubé). Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à ses anges gardiens, Lina Fournier et Léandre Cloutier. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.