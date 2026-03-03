Monsieur Roger Caron 1942-2026

À son domicile, le 8 février 2026, à l’âge de 83 ans, est décédé monsieur Roger Caron époux de feu dame Ginette Morin. Fils de feu dame Marie-Rose Chouinard et de feu monsieur Gérard Caron, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Claudine Malenfant) et Stéphanie Caron (Benoit Pelletier) ; ses petits-enfants : Isaac et Vincent Caron, Ariane (William Bernier) et Cédric Pelletier. Il était le frère et le beau-frère de : feu Jean-Guy (Jeanne d’Arc Dubé), Georges (feu Laurestine Gilbert) et Gaston (Céline Fortin) ; de la famille Morin : feu Réjeanne, feu Jean-Guy (feu Gisèle Gagnon), feu Claude (feu Berthe Gagnon), feu Ghyslaine, Marc (feu Andrée Laberge), Armand, Lise, Jacques (Louiselle Cloutier) et Normand (Johanne Paquin). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org

De sincères remerciements sont adressés au Dr Jérôme Carrier et à l’équipe en cardiologie de l’Hôpital ainsi qu’aux premiers répondants, pour leur humanisme, leur soutien et leur précieux accompagnement.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la

Salle des Bâtisseurs du Centre Rousseau (Amphithéâtre L’Islet-Nord) 390 rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli, le samedi 7 mars à compter de 9 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 7 mars 2026 à 11 h 30 au même endroit.

Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.