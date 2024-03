Monsieur Roger Fortin (1924-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 11 mars 2024, à l’âge de 100 ans, est décédé, entouré de l’amour de ses proches, monsieur Roger Fortin, époux de feu madame Rita Gendreau. Fils de feu dame Alice Bernier et de feu monsieur Syfroid Fortin, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Serge, Lise, Claude et Gilles (feu Helen Côté – Ginette Germain); sa petite-fille Elisabeth Fortin-Girard (Benoit Leblanc); ses arrière-petits-enfants : Paul et Roseline Leblanc ainsi que son frère Aurélien (feu Jeanne-Aimée Thibault – Madeleine Fontaine). Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée ainsi que tous ses autres frères et soeurs.

Sont aussi a ectés par son départ les membres des familles Fortin et Gendreau, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du département de médecine-chirurgie de l’Hôpital de Montmagny pour leur professionnalisme, leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le vendredi 22 mars de 19 h à 21 h; samedi à compter de 9 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 23 mars 2024 à 11 h en l’église de Cap-Saint-Ignace. L’inhumation au cimetière paroissial aura lieu ultérieurement.

De la Durantaye et Fill Cap-Saint-Ignace, L’Islet Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Pour renseignements ou messages de condoléances 418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec