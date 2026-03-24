Monsieur Roger Marier 1948-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 7 mars 2026, à l’âge de 77 ans, est décédé monsieur Roger Marier, époux de madame Carmen Poitras. Il était le fils de feu monsieur Charles-Raymond Marier et de feu dame Lydia Moreau. Il demeurait à Montmagny et était natif de Saint-Cyrille-de-Lessard. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2, le vendredi 27 mars 2026, jour des funérailles, à compter de 13 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carmen, son fils : Éric (Suzie Rioux), ses petits-enfants : Marianne et Charles-Antoine, ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Champlain Fortin), Martine (Roger Fortin), feu Cécile (feu Martin Ménard – feu Roger Jobin), Marcel (Laurence Caron), feu Jean-Claude (Françoise Lamarre), Lucille (feu Jean-Marie Morin), Georgette (Jean-Marc Fortin), Louise (feu André Thibault), Jean-Guy (Jocelyne Caron), Jacques (Hélène Fournier), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poitras : Réjeanne (Reynald Roy), feu Jean-Marc (Diane St-Pierre), feu Marie-Thérèse (Benoit Dubé), Jacques (Nancy Cloutier), Richard (Hélène Lemieux), Elisabeth (Claude Caron), Jacinthe (Gaston Caron), feu François (Pierrette Gamache), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace et également le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-Thomas de Montmagny

(https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-saint-thomas-de-montmagny/) et/ou la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

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