Monsieur Roger Vézina (1929-2025)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 novembre 2025, est décédé à l’âge de 96 ans monsieur Roger Vézina, époux de madame Denise Vachon. Il était le fils de feu dame Jeannette Normand et de feu monsieur Hervé Vézina. Originaire de Montmagny, il demeurait à Lévis.

La famille vous accueillera à la Résidence funéraire Boulanger au 31, av. de la Fabrique à Montmagny le vendredi 19 décembre 2025 de 19h00 à 21h00 et le samedi 20 décembre 2025 de 11h00 à 13h45

Les funérailles avec eucharisties seront célébrées le samedi 20 décembre 2025 à 14h00 en l’Église St-Thomas au 145, rue St-Jean-Baptiste E à Montmagny. L’inhumation aura lieu au mausolée du cimetière de Montmagny.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Louise Beaupré) et Sylvie (Hugo Robert); ses petits-enfants : Gabriel, Olivier (Kim Massé), Lydia-Rose et Yannick; son arrière-petit-fils : Jayden; sa belle-sœur : Janine; ses neveux et nièces ainsi que les autres membres des familles Vézina et Vachon.

La famille remercie sincèrement l’équipe des soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité des soins, l’accompagnement et le soutien apportés.