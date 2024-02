À l’Hôpital de Montmagny, le 10 janvier 2024, à l’âge de 80 ans, est décédé monsieur Roland Dion, époux de madame Noëlla Chabot. Il était le fils de feu monsieur Ernest Dion et de feu dame Marguerite Bérubé. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et amis à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 3 février 2024, à compter de 13 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15 h 30 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Noëlla; ses enfants : Sophie (Jean-François Côté), Jean-François, ses petits-enfants : Rosalie (Benjamin Gilbert) et Gabriel Côté, Antoine et Elliot Dion, ses frères et soeurs : feu Raynald (feu Rita Lemieux), Huguette (son conjoint Jean-Luc Roy), Michel (Hélène Walsh), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Chabot : feu Léandre (feu Gilberte Gaudreau), feu Léonard (feu Marie-Paule Gaudreau), feu Juliette (feu Léopold Collin), feu Philippe (feu Jeannette Bélanger), feu Angéline (feu Paul-André Masson), feu Gilles (Henriette Quirion), feu Suzanne (Roland Caron), Pierrette (feu Léandre Gaudreau, feu Paul-André Lacroix), Pricille, Berthe (Jacques Côté), Jeanne-Mance (Roland Caron), feu Gilbert (feu Lily Gaudreau), Charles (feu Jeannine Arsenault), ainsi que sa tante, ses neveux et nièces, cousins, cousines, confrères et consoeurs enseignant(e)s et ami(e)s.

Des remerciements particuliers sont adressés aux Dre Annie Mercier et Dr Mario Gaudreau, ainsi qu’au personnel de l’Hôpital de Montmagny, le CLSC (Michaëla Bourgault) et La Maison d’Hélène.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621 courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec