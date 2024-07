Monsieur Roland Goupil (1933-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 20 juin 2024, à l’âge de 90 ans et 10 mois, est décédé monsieur Roland Goupil. Il était le fils de feu monsieur Gédéon Goupil et de feu dame Emma Fillion. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy et autrefois à Sainte-Apolline-de-Patton.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Salle municipale de Sainte-Apolline-de-Patton 105, route de l’Église Sainte-Apolline-de-Patton (Québec) G0R 2P0 le samedi 20 juillet 2024 à compter de 11 h. Une cérémonie hommage aura ensuite lieu à 12 h. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Sainte-Apolline-de-Patton.

Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : Jeannine (feu Marcel Belleau), Roger (feu Louise Lachance), Claudette (Jean-Claude Nadeau), feu René, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi que le personnel des Habitations du Buton pour les bons soins prodigués.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

