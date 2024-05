Monsieur Roland Guimont (1943-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 2 mai 2024, à l’âge de 81 ans et 2 mois, est décédé monsieur Roland Guimont, époux de madame Jeannine Pelletier. Il était le fils de feu monsieur Léo Guimont et de feu dame Jeannine Rousseau. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand

115, rue Saint-Louis

Montmagny (Québec) G5V 1N2

le vendredi 7 juin 2024 de 19 h à 21 h et le samedi, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré le samedi 8 juin 2024 à 14 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine, ses enfants : Chantal (Michel Dionne), Mario, feu Carole, ses petits-enfants : Samuel Dionne (Mélanie Sylvain), Martin Dionne, Julien Dionne, Milie Guimont, ses frères et sœurs : Rolande (Pierre Lacombe), Madeleine (Simon Gosselin), Marcel (Lise Noël), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier : feu Marcel (Marie-Claire Royer), feu Colette, feu Rolande (feu Jean-Guy Giasson), Micheline (Roland Laberge), feu Hélène (feu Raymond Boulet), Jacques (Louise Hudon), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de La Maison d’Hélène pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction des funérailles a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec