Monsieur Roland Marceau (1954-2024)

À son domicile, le 16 juillet 2024, à l’âge de 70 ans, est décédé monsieur Roland Marceau, fils de feu monsieur Joseph Marceau et de feu dame Lucille Couture. Il demeurait à Sainte-Apolline-de-Patton.

Un dernier adieu lui sera rendu ultérieurement.

Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : Fidèle (Joan Béliveau), Francine (feu Donald Lafontaine), Paul (France Mercier), feu Mario, Michel (Judith Béchard), André, Solange (Henri Deschênes), feu Laurence (feu Nelson Hunter), feu Laurette, Réjean (Nathalie Bergeron), ses neveux et nièces : Éric, Yves, Michelle et Isabelle Marceau, Larrie, Mireille, Jack et Alexandra Deschênes et Maxime Hunter, ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

