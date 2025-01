Monsieur Roland Sylvestre (1930-2024)

À L’Hôpital de Montmagny, le 20 décembre 2024, à l’âge de 94 ans est décédé M. Roland Sylvestre. Il était le fils de feu Georges Sylvestre et de feu Bernadette St-Amand. Il demeurait à Montmagny.

Selon ses volontés, il a été confié à la Résidence funéraire Boulanger pour crémation. La famille recevra les condoléances à la

le samedi 18 janvier 2025 de 12h à 15h. Une célébration de sa vie aura lieu à la résidence à 14h30. Les cendres seront inhumées au cimetière de Montmagny à une date ultérieure.

Il laisse dans le deuil ses enfants, Alain (Lynn), Johanne, Manon (Marc), ses petits-enfants Karine (Mathieu), Valérie, Joannie et Samuel ainsi que ses arrières petits-enfants Kayla, Thomas et Violette et autres parents et amis.

Pour renseignements : 418-248-1363; sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel : ruetboul@globetrotter.net; via site Web : www.residenceboulanger.com, entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.