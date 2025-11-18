Monsieur Rolland Bérubé 1962 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 8 novembre 2025, à l’âge de 63 ans et 8 mois, est décédé monsieur Rolland Bérubé. Fils de feu dame Léonie Caron et de feu monsieur Gérard Bérubé, il demeurait à L’Islet.

Il laisse dans le deuil ses filles : Cindy (Benoit Desgagnés) et Kathy (Maxime Plourde-Bourgault); leur mère Sylvie Coulombe, ses petits-enfants : Hayden Bourgault et Mélïa Desgagnés. Il était le frère et le beau-frère de : feu André (Olivette Fortin), Thérèse, Lilianne (Gilles Pouliot), feu Huguette (Benoît Caron - Clémence Mercier), Jean-Luc (Chantal Couillard), Jean-Guy (Marilyn Caron), Fernand (Monique Leclerc) et Raymond Bérubé (Denise Morin). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés plus particulièrement à l’équipe du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny, pour leur accompagnement, leur soutien et les soins prodigués avec dignité et respect.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils99, 7e rue L’Islet le samedi 22 novembre 2025 à compter de 9 h 30.

Un moment de recueillement aura lieu ce même jour à 11 h 30 à la résidence funéraire.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.