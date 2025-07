Monsieur Rosaire Bolduc 1931 - 2025

À sa résidence, le 12 juin 2025, à l’âge de 93 ans, est décédé, entouré de ses enfants, monsieur Rosaire Bolduc. Il était le fils de feu monsieur Alfred Bolduc et de feu dame Albéa Théberge. Il était l’époux de feu madame Hélène Caron. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le jeudi 10 juillet 2025 de 19 h à 21 h et le vendredi 11 juillet 2025 à compter de 9 h. Une prière d’Adieu aura lieu par la suite à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Josée (Sylvain Chabot), Daniel (Linda Thibault), Denis(Nathalie Boulet), ses petits-fils : Étienne (Katy Létourneau) et Mathieu (Valérie Morin). Il était le frère de : feu Thérèse (feu Roger Corneau), feu Gérard (Micheline Marceau), Monique (feu Charles Bégin), Léandre, Yvette (feu Léo Noël), Gilles (Gisèle Robin).De la famille Caron, il était le beau-frère de : Rachel (feu Denis Breton), Françoise (feu Jacques Gendron), feu Pierrette (feu Jean Samson), Denise (Gaétan Jacques), feu Claudette, Sr Diane,c.n.d., feu Claude (Danielle Fournier), feu Suzanne (Roland Corneau), feu Gaétan. Il laisse également dans le deuil, neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545,messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

