Monsieur Rosaire Gamache (1956-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 6 mai 2024 à l’âge de 68 ans est décédé monsieur Rosaire Gamache, fils de feu dame Yvette Caron et de feu monsieur Aurèle Gamache. Il demeurait à Tourville, comté de L’Islet.

Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur : Pierre, Jean-Claude, Clermont, Johanne; ses grands amis : Gaétan Joncas, Kathy Milliard et Éric Chouinard. Sont aussi affectés par son départ ses cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) GIS 3G3. www.cancer.ca

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils

560, du Souvenir

Cap-Saint-Ignace

le samedi 6 juillet 2024 à compter de 13 h. Un court moment de recueillement aura lieu le même jour à 15 h à la résidence funéraire.

Pour renseignements ou messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec