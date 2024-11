Monsieur Rosaire Giasson (1925-2024)

Au Centre d’hébergement Vigi Notre-Dame de Lourdes à Saint-Michel de Bellechasse, le 22 octobre 2024, à l’âge de 99 ans et 2 mois, est décédé Monsieur Rosaire Giasson, époux de feu dame Monique Castonguay. Fils de feu dame Alice Lemieux et de feu monsieur Émile Giasson, il demeurait à L’Islet et a habité de nombreuses années à Rouyn-Noranda.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Lise (Jean-Guy Moreau), feu Denis (Sylvie Guay), Marielle (Charles Bernier) et Francine (Jean-Louis Boyer) ; ses petits-enfants : Marc-André et Frédérick Giasson (leur mère Francine Bouffard), Claudie Vaillancourt et Andréanne Bernier; ses arrière-petits-enfants : Thea , Zoee, Ève, Éli et Adam.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Monique (feu Ernest Lavoie ; feu Éloi Cloutier), feu Jean-Charles (Blanche Thibault), feu Marie-Paule (feu Louis-Philippe Laurendeau), feu Donat (feu Henriette Thivierge), Laurette (feu Paul-Henri Blanchet), feu Lucien (Luce Bernier ; feu Hervé Roy), feu Pierrette et Léopold.

Sont aussi affectés par son départ, son beau-frère Fernand Castonguay et sa belle-sœur Jeannine Castonguay c.n.d., plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au Dre Michelle Boulanger ainsi qu’à Dre Catherine Blanchet et les membres du personnel du Centre d`hébergement Vigi Notre-Dame-de-Lourdes, pour leur sollicitude, leurs délicates attentions et la qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association Pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H1N 9Z9, à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils61, chemin des Pionniers Est L’Islet le samedi 9 novembre à compter de 11h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 9 novembre 2024 à 14h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial de L’Islet.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 247-5571, sans frais: 1 877 598-3093, courriel: info@deladurantaye.qc.ca Site web: www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.