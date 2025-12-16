Monsieur Rosaire Pelletier (1941-2025)

Au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, le 10 décembre 2025 à l’âge de 84 ans, est décédé monsieur Rosaire Pelletier, époux de madame Murielle Lizotte. Fils de feu dame Marie-Jeanne Joncas et de feu monsieur Alexandre Pelletier, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre et Dominic (Audrey Lebel); ses petits-enfants : Mélina et Cédric Anctil-Pelletier, Matis et Maryka Lebel-Pelletier. Il était le frère et le beau-frère de: Jeanne D’arc (feu Toussaint Miville), feu Frédéric (Thérèse Labossière), feu Aurèle, Georges et Gisèle (son compagnon, Michel Gagnon); de la famille Lizotte : feu Jacqueline (feu Normand Lizotte), Thérèse (feu Maurice Desjardins- feu Jean-Paul Thériault), feu Madeleine (Roger Brousseau), feu Rose (feu Camille Dionne – feu Roland Lahaie), Cécile (Maurice Lévesque), feu Raymond, feu Rachelle (feu Marcel Milliard), Pauline (feu Pierre Carbonneau) et Hélène. Sont aussi affectés par son départ ses ses neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux équipes du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny et des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, particulièrement à monsieur Dany Chouinard ainsi qu’aux membres du personnel du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement, leur dévouement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils au 4, ch. du Roy Ouest à Saint-Jean-Port-Joli le samedi 20 décembre 2025 à compter de 12h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 20 décembre 2025 à 14h au même endroit. Ses cendres seront par la suite déposées au colombarium De la Durantaye et Fils à Saint-Jean-Port-Joli.