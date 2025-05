Sa famille, très touchée par les marques de sympathie témoignées lors du décès de Rosario Montminy survenue le 2 janvier 2025, vous exprime leurs sincères remerciements.

Son épouse Yvonne, ses enfants Luce (Benoît), Alphonse et Yvon (Agathe); ses petites-filles Justine et Dominique; ses arrière-petits-enfants Léanne, Éloi et Laurent.