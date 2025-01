Monsieur Serge Robichaud (1957-2025)

À son domicile de Saint-Damase de L’Islet, le 2 janvier 2025, à l’âge de 67 ans est décédé paisiblement monsieur Serge Robichaud. Il était le fils de feu dame Marguerite Thiboutot et de feu monsieur Camille Robichaud de Saint-Jean-Port-Joli.

Il laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères : Jacques, Louise (feuJean Latulippe), Nicole (Benoit Bourget), René et Denis (feu Mireille St-Pierre).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces cousins et cousines, autres parents, amis(es) et collègues de travail.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Chanoine-Fleury, C.P. 894, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.

Un rassemblement pour recevoir les condoléances et un moment de recueillement en sa mémoire auront lieu ultérieurement. Les détails vous seront communiqués à ce moment.

