Monsieur Sylvain Deschênes (1959-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 27 avril 2024, à l’âge de 64 ans est décédé monsieur Sylvain Deschênes, demeurant à Saint-Aubert de L’Islet. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, il était le fils de de feu dame Pauline Bourgault et de feu monsieur Charles-Henri Deschênes.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Félix et Charles Demers-Deschênes (Joannie Verreault); leur mère Doris Demers et son petit-fils Émile.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Micheline (feu Gilles Gagné - Simone Bernier), Jean-Marc (Ghislaine Douville), Odette (Hervé Jean), feu André (Thérèse Lévesque), feu Suzanne (Réjean Laberge), feu Jocelyne (feu Marcel Boulet), feu Marielle (René Ouellette), Lise (Robert Caron), feu Madeleine, Martine (Denis Vivier) et Hervé (France Gamache).

Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Demers, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu’à celui de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement, leur soutien et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association pulmonaire du Québec, 4115, rue Ontario Est, Bureau 200, Montréal (Québec), H1V 1J7 https://poumonquebec.ca/faire-un-don/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le samedi 8 juin à compter de 12 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 8 juin 2024 à 15 h 30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec