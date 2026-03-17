Monsieur Thomas Buggie 1940-2026

Au CHSLD de Cap-St-Ignace, le 10 février 2026, est décédé à l’âge de 85 ans et 3 mois monsieur Thomas Buggie, époux de madame Diane Tardif. Il était le fils de feu dame Irène Corrigan et de feu monsieur Léo Buggie. Originaire de Baie-Comeau, il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la Résidence funéraire Boulanger, 31, av. de la fabrique, Montmagny, vendredi 20 mars 2026 de 19h à 21 h 30 ; samedi 21 mars 2026 de 9h à 12h suivi de la célébration au même endroit à 12h.

Il laisse dans le deuil, son épouse : madame Diane Tardif ; ses frères et sœurs de la famille Buggie: Frank (Raymonde Gauthier), Margaret (feu Morgan Jakobsen), Mary (Gary Smith), Raymond (Micheline Lemieux), Shirley (feu Denis Hoshowatiuk), Reginald (Guylaine Beaudin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tardif : Denise (feu Jean-Yves Boulet – Mario Fournier), Nicole (Germain Simoneau), feu Clément, Réal (Thérèse Pelletier), feu Claude (feu Diane Boulanger), Gilles (Gisèle Boulet), Gaétan (Sylvie Tondreau), Richard, Christine et Ginette ; une grande amie de la famille Tardif, madame Sylvie Poitras ; ainsi que les neveux et nièces, cousins et cousines et les autres parents et amis des familles Buggie et Tardif.

La famille désire remercier l’équipe soignante œuvrant quotidiennement auprès des résidents du CHSLD de Cap-St-Ignace, principalement auprès de Thomas. L’accompagnement, les attentions et les sourires ont assuré à Thomas des jours meilleurs.

Vous pouvez encourager la recherche en effectuant un don à la Fondation du CHUM via l’adresse suivante : https://www.chumontreal.qc.ca/cliniques/clinique-des-syndromes-parkinsoniens-atypiques/paralysie-supranucleaire-progressive.

Pour renseignements : Tél. : 418-248-1363 Tél. sans frais : 1-800-706-1363 Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com

Site web : www.residenceboulanger.com

La Résidence funéraire Boulanger est membre de la Corporation des thanatologues du Québec.