Monsieur Vital Caron 1948 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny le 8 juin 2025, à l’âge de 77 ans, est décédé, entouré de l’amour de sa famille, monsieur Vital Caron, conjoint de madame Lucette Boisjoli. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Originaire de Saint-Cyrille-de-Lessard, il est allé rejoindre ses parents, Cécile Caron et Roland Caron, ses sœurs, ses frères et ses beaux-frères, Madeleine (Valère Bernier - Valère Caron), Jean-Guy, Joseph et Martine.

Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Jérôme (Marie-Eve St-Cyr Lacroix), Josée-Anne et Thomas (Andréanne Blanchette-Laurent) ; ses petits-enfants : Élysée, Florent et Julien, Adèle, Éli et Constance ; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Aline (Cyrille Cloutier), Colette (Gaston Caron), Roger (Francine Lemieux) Germaine, Rodrigue (Céline Baril), Gisèle, Victor (Laurie Anderson), Marcelle (Pierre Boulet) et Élise (Christian Demers). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Boisjoli, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents, ami(e)s et clients de Services financiers Vital Caron.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli, 2 Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à la Fondation Fleury (en aide aux organismes de Saint-Jean-Port-Joli), case postale 894, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Il sera possible de le faire à l’église.

Les membres de sa famille vous accueilleront le vendredi 13 juin 2025 de 19h à 21h et le samedi 14 juin dès 9h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrés le samedi 14 juin 2025 à 11h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial «Au Bord de l ‘Eau» de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.caMaison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.