Monsieur Wilfrid Labranche 1939-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 2 octobre 2025, à l’âge de 86 ans, est décédé monsieur Wilfrid Labranche, conjoint de madame Denise Ménard. Il était le fils de feu monsieur Adélard Labranche et de feu dame Wilhelmine Poirier. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2, le vendredi 31 octobre 2025, jour des funérailles à compter de 13h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h en l’église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Denise, les enfants de sa conjointe : Martine Dubé, Claude Dubé (Nancy Dubé), Christian Dubé (Sylvie Blanchard), Michel Dubé (Nancy Falardeau), Rémi Dubé (France Therrien), ses petits-enfants : Marie-Stéphanie Fradette, Lawrence Dubé, Elie Dubé, Samuel Dubé, Noémie Dubé, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Robert (Colette Sévigny), feu Raymond, feu Adélard Jr (Louisette Rochefort), feu Marc (Aline Deschênes), feu Thérèse (feu Donat Dubé), Noëlla (feu Léo Goulet), feu Normand (feu Jeanne D’Arc Malenfant), Hélène (feu Raymond Pépin), feu Albert (Suzie Boulianne), feu Maurice (feu Pauline Pomerleau), feu Cécile (Raymond Roy), feu Laurence (Pierre Simon), Mariette (feu Jacques Gamache). Il était le beau-frère de : feu Céline Ménard (feu Laurent Beaulieu), feu Florence Ménard (René-Claude Ouellet). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à l’Association pulmonaire du Québec, https://poumonquebec.ca.

