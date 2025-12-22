Monsieur William Brie (1930-2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 10 décembre 2025, est décédé à l’âge de 95 ans monsieur William Brie époux de feu dame Armande Girard. Fils de feu dame Éva Dumont et de feu monsieur William Brie, il demeurait au Cap Saint-Ignace et autrefois de Saint-Omer, comté de l’Islet.

Il rejoint son épouse dame Armande Girard, son fils Jean-Yves et son petit-fils Keven Brie.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Diane (feu Germain Daigle), Jocelyne, Céline, Michel (Maryse Robichaud), Guylaine (Serge Duval), Donald (Michelle Leblanc), Chantal (Harold Leclerc), Liette (Donald Émond).

Ses petits-enfants : Nicolas (Audrey Caron) et Michael Daigle (Sarah Bourgault), Annick (Jérôme Bernier) et Marie-Pier Daigle (Guy St-Amant), Éric Brie (Vanessa Lessard) , Dave (Chloé Caron) et Pascal Brie (Josie Fournier), Karine (Jean-Christophe Nadeau) et Fanny Duval (David Drouin), Maxime Brie, Alexandre (Mégan Dussault) et William Leclerc, Mathieu, François et Vincent Émond ainsi que ses arrière-petits-enfants.

Sont également affectés par son départ les membres des familles Girard et Brie, de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l’Hôpital de Montmagny pour leur présence et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, C.P. 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.canadahelps.org/fr/dn/19180?v1=true

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) au 18, du Foyer Sud à Saint-Pamphile.