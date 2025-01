Monsieur Yves Cassie (1934 - 2024)

À l’Hôtel-Dieu de Montmagny, le 14 décembre 2024, à l’âge de 90 ans, est décédé monsieur Yves Caissie, époux de feu madame Gisèle Simoneau, fils de feu madame Marie-Claire Lavoie et de feu monsieur Joseph Caissie. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Le service religieux sera célébré le samedi 18 janvier 2025 à 11 h enl’église Cap Saint-Ignace, 148 rue du Manoir E, Cap-Saint-Ignace, Québec G0R 1H0, où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h.

L’inhumation se fera au cimetière Cap-Saint-Ignace ultérieurement.

Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simoneau: Michel (feu Cécile Laberge), Micheline (feu Réal Robin), Germain (Lucille Guimont) et Huguette Gaudreau (feu André Simoneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Il était le frère de : feu Wilfrid, feu Aline (feu Roland Marois), feu Noëlla (feu Denis Fournier), feu Donald et feu René ainsi que le beau-frère de feu Claudia (feu Gaëtan Caron) et feu Sylvio.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à

la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny www.fondationhoteldieumontmagny.com