Monsieur Yves Gaumond 1938-2026

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 13 février 2026, à l’âge de 88 ans, est décédé monsieur Yves Gaumond, époux de feu madame Jeannine Bolduc. Il était le fils de feu monsieur Armand Gaumond et de feu dame Cécile Thériault. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 4 avril 2026 à compter de 10 h 30. Une liturgie de la Parole aura lieu par la suite à 13h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, ses filles : Dany et Sarah (Érick Lévesque), son petit-fils : William (William Fafard-Cabana), ses frères et sœurs : feu Marie-Jeanne (feu Adélard Audet), Ghislaine (feu Jean-Yves Ruel), feu Jacques (feu Jeannine Bernier), Clément (feu Denise Bernier), Louise (feu Marcel Cadrin), feu Gaétan (Lise Doré), Christiane (Ghislain Fontaine), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bolduc : Lorraine (Claude Têtu), Jean-Guy (Diane Bélanger), feu Gisèle (feu Marcel Poirier), Yolande, Gaétane, Réjean (Diane Cloutier), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de La Maison d’Hélène et le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/) et/ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais :

1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur :

418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca

ou via le site web : www.laurentnormand.ca

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