Monsieur Yves Lachance (1943-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 18 septembre 2024, à l’âge de 81 ans et 4 mois, est décédé monsieur Yves Lachance, conjoint de madame Francine Godbout. Il était le fils de feu monsieur Rosario Lachance et de feu dame Imelda Bélanger. Il demeurait à Berthier-sur-Mer.

La famille recevra les condoléances à l’église de Saint-François ,534, chemin Saint-François Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0

le samedi 12 octobre 2024, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux y sera célébré par la suite à 11 h, suivi de l’inhumation au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Outre sa conjointe Francine, il laisse dans le deuil les filles de cette dernière, Josianne Guille- mette (Simon Deschamps) et leurs fils Thomas et Émile; Marie-Eve Guillemette (Francis Simard) et leurs fils Antoine, Charles et Laurent; son frère feu Jean-Marc (feu Angèle Beaudet); ses neveux Alain, Pierre et François (Nancy Labbé), leur fils Danick (Catherine Bourassa) et leur petite-fille Livia; sa belle-sœur et ses beaux-frères de la famille Godbout, ainsi que des cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille remercie sincèrement le Dr Jérôme Carrier pour les excellents soins ainsi que le Dr Mathieu Mercier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.

